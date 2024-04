V Celju po knjigo tudi v Mestni gozd

V svetu, ki se hitro spreminja, je branje ostalo neprecenljivo bogastvo, ki nas povezuje s preteklostjo, razkriva svetove izven našega vsakdana in nas spodbuja k razmišljanju ter raziskovanju.

Na Mestni občini Celje, ki se ponaša tudi z nazivom Branju prijazna občina, verjamejo v moč branja, zato skozi vse leto skupaj z Osrednjo knjižnico Celje pripravljajo številne dogodke in projekte, namenjene spodbujanju bralne kulture. Eden takšnih je tudi projekt Knjigobežnice, jeseni pa bodo manjšo knjižnico vzpostavili še v največji drevesni hiški v Sloveniji.

Knjigobežnice za Celjane

Knjigobežnice so majhne knjižne izmenjevalnice, kjer so knjige dostopne vsem. Celjani jih lahko najdejo v vseh mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Skupno jih je v Celju že 19, postavili pa so jih v sodelovanju s Srednjo šolo za gradbeništvo in varovanje okolja Šolskega centra Celje, ki je izdelala hiške za knjige, ter Osrednjo knjižnico Celje, ki skupaj s krajani krajevnih skupnostih in mestnih četrtih redno skrbijo, da so Knjigobežnice dobro založene.

Knjižnici tudi v Drevesni hiški

Letos načrtujejo postavitev dodatnih Knjigobežnic, predvsem na lokacijah, ki jih občanke in občani obiskujejo z željo po aktivnemu preživljanju prostega časa – na Šmartinskem jezeru, pri Almini hiši v Pečovniku in na letnem bazenu.

»Manjši knjižnici nameravamo v jesenskih mesecih vzpostaviti tudi v Drevesni hiški v Mestnem gozdu in na Celjski koči, Osrednja knjižnica Celje pa ju bo založila z literaturo na temo narave, gozda in drugih zelenih tem. S tem se Mestna občina Celje pridružuje projektu Gozdne knjižnice, ki ga ob letošnjem svetovnem dnevu turizma (27. september) razpisuje Turistična zveza Slovenije,« so pojasnili na Mestni občini Celje.