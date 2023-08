Celje: vode ni treba več prekuhavati // brezplačno nujno varstvo za otroke

Celjsko javno podjetje Vodovod-kanalizacija obvešča vse svoje uporabnike, da je ukrep prekuhavanja pitne vode z današnjim dnem, 8. avgustom, PREKLICAN.

V Celju nujno brezplačno varstvo za otroke

Mestna občina Celje bo v sodelovanju z Vrtcem Zarja in I. osnovno šolo Celje od srede organizirala nujno brezplačno varstvo za otroke staršev, ki pomagajo pri odstranjevanju posledic škode v občinah naše regije.

Pogoj za sprejem otroka v varstvo je, da je zdrav. Za prehrano bo poskrbljeno.

Nujno varstvo za predšolske otroke bo organizirano v Vrtcu Zarja, Cesta v Lokrovec, od 6.15 do 16.30. Prijave oddajte na naslov ravnateljica@vrtec-zarja.si ali kličite na mobitel 040 761 166.

Nujno varstvo za osnovnošolske otroke bo organizirano na I. osnovni šoli Celje, v prostorih šole na Kosovelovi ulici med 7.00 in 15. 00. Otroke lahko starši prijavijo na povezavi https://1ka.arnes.si/a/df86190b oziroma pokličejo za dodatne informacije na številko 03 428 51 11.