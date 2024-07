V Celju največ hrvaških turistov

Sosedje. Hrvati po obisku v Celju prehiteli Madžare.

V Celju so v prvi polovici leta zabeležili porast števila turistov. Celjski grad je na primer obiskalo za 12 odstotkov več turistov kot v lanskem prvem polletju, so sporočili iz Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje.

Celjski grad, ki je najbolj obiskana turistična znamenitost Celja, je ob tem v prvih šestih mesecih leta obiskalo za tri odstotke več tujih turistov. To nakazuje dobre trende za poletne mesece, ko je tujih obiskovalcev tradicionalno največ.

Hrvatov za 60 odstotkov več

Med tujimi gosti so prednjačili Hrvati, ki so tako po številčnosti prehiteli Madžare. Hrvaških obiskovalcev je bilo po podatkih zavoda za 60 odstotkov več kot v prvem lanskem polletju. Na tretjem mestu so bili Nemci, ki jih je bilo za 27 odstotkov več kot leto prej.

»Prepričani smo, da so podatki predvsem rezultat uspešnih promocijskih kampanj na Hrvaškem, ki smo jih v Zavodu Celeia Celje izpeljali v sodelovanju s partnerji, konkretno s Tehnoparkom Celje in upravljavcem Poti med krošnjami na Rogli,« je dejala direktorica zavoda Maja Voglar. Izziv v destinaciji sicer ostaja povečanje števila nočitev in podaljšanje povprečne dobe bivanja, je izpostavila.

Turisti v Celju dve noči

Do konca maja je bilo zabeleženih okoli 20.000 nočitev, kar je primerljivo z letom prej. Povprečna doba bivanja tujih turistov v Celju je znašala dve prenočitvi.

Dober obisk beležijo tudi druge turistične znamenitosti. Ob Pokrajinskem muzeju in Muzeju novejše zgodovine Celje se je obisk najbolj povečal v znanstveno-zabavnem središču Tehnopark Celje v nekdanji veleblagovnici v središču mesta, in sicer za 40 odstotkov. Tujih turistov so našteli za skoraj petkrat več kot v enakem obdobju lani.

Kateri turisti najpogosteje obiskujejo Celje ter do kdaj bo po novem delal TIC Celje, pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan.