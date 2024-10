Celjsko sejmišče je ponovno gostilo mednarodno razstava pasemskih mačk. Na razstavi, ki so jo gostili v dvorani E, je bilo prisotnih več kot 150 mačk. Razstavljavci so prišli iz Avstrije, Madžarske, Slovaške, Romunije, Češke, Italije in iz Slovenije.

Tudi tokrat je razstavo spremljalo ocenjevanje v več kategorijah, pred sodniki iz različnih držav, vsak obiskovalec pa je lahko izbral svojo najljubšo mačko. Z vami delimo nekaj foto utrinkov.