V Celju na ogled razstava “Moje življenje je dlakava zgodba”

V Likovnem salonu v Celju je minuli četrtek potekala otvoritev umetniške produkcije Moje življenje je dlakava zgodba. Avtorica Lea Culetto je produkcijo ustvarila posebej za celjski likovni salon. »Dogodek je bil zelo dobro obiskan, obiskovalci so se zabavali, ker so dela takšna, da lahko v njih sodelujejo. Dela so interaktivna, obiskovalci so se lahko dotikali objektov,« je povedala kuratorka Maja Hodošček.

V svoji umetniški praksi Culetto preizprašuje pričakovanja družbe – predvsem tista, ki so vezana na ženski spol. Prav nič drugače ni v aktualni umetniški produkciji, tudi v njej se avtorica osredotoča na različna feministična vprašanja. Lea Culetto v svojih delih raziskuje, kako vsiljevanje lepotnih idealov vpliva na doživljanje lastne samopodobe. Na ogled je tudi njeno delo poimenovano 1,99 g preveč, v katerem umetnica razstavi dlake, ki si jih je odstranila po polletnem predahu. S tem delom želi pokazati, kako družba vrednoti žensko skozi aspekt (ne)poraščenosti. »Delo Moje življenje je dlakava zgodba izhaja iz osebne izkušnje, ko se je kot otrok spraševala, kako to, da dlake ne rastejo v neskončnost. Poigrava se z idejo, ali bi bila poraščenost pri ženskah sprejemljivejša, če bi bile dlake urejene kot pričeska,« pojasnjujejo v celjskem Likovnem salonu. Lea Culetto se v aktualni razstavi osredotoči tudi na dojemanje tematike spola pri vzgoji otrok – cilja predvsem na pravljice: raziskuje, kakšno sporočilnost posredujejo otroške zgodbe glede vprašanja položaja žensk v družbi. »Izhaja iz analize otroških pravljic, v katerih se je osredotočila na položaj ženske. To je potem predstavila na humoren način,« dodaja Maja Hodošček.

Umetniška instalacija bo v likovnem salonu na ogled do konca januarja.