V Celju letos 392 prvošolčkov

Prvi september. V petek bo prag celjskih osnovnih šol prvič prestopilo 392 prvošolcev, srednjih šol pa 2.379 dijakov.

Poletne počitnice se bližajo koncu, v petek se za učence začne zares. A prvi šolski dan bo vseeno drugačen, bistveno bolj sproščen. Še zlasti za prvošolce, za katere šole pripravijo posebne sprejeme.

Število prvošolcev upada

Šole so se med poletnimi počitnicami pripravile na vrnitev učencev, prostore so temeljito očistile, prepleskale, ponekod so poskrbeli tudi za konkretnejša popravila in novo opremo. Celjske osnovne šole (OŠ), teh je deset, bo v prihajajočem šolskem letu obiskovalo 4.518* učencev (*podatek se lahko do 1. septembra še spremeni). Od tega bo šolski prag prvič prestopilo 392 učenk in učencev, kar je skoraj petina manj kot lansko leto (484).

Poseben prvi dan

Kot zapisano, bo prvi šolski dan drugačen, zlasti za prvošolce. Zanje pripravljajo sprejeme, večinoma s kulturnim programom, v sklopu katerega bodo učencem in staršem predstavili razrednike, nekaj šol bodo obiskali tudi predstavniki Mestne občine Celje, srečanje pa bodo zaključili s pogostitvijo.

