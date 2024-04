V Celju kmalu prvi pasji park

Mestna četrt Dečkovo naselje. Do poletja bodo v tej mestni četrti poskrbeli za prvi pasji park in obnovo otroškega igrišča.

Prvi pasji park v Celju je težko pričakovana novost, ki jo bodo do poletja uredili v mestni četrti (MČ) Dečkovo naselje. Pasji park se bo nahajal na zelenih površinah med ulicami Pod lipami, Pod gabri in Pod kostanji, kjer se nahajata tudi športno in otroško igrišče. Slednjega bodo v celoti obnovili in razširili.

Pasje veselje na skoraj enem hektarju

Stanovalci mestne četrti Dečkovo naselje so že večkrat izrazili željo, da bi imeli za svoje pasje ljubljenčke primerno urejen prostor. Pasji park namreč predstavlja prijetno, varno in funkcionalno okolje, v katerem se lahko psi brez povodca razgibajo, njihovi lastniki pa med sabo družijo in izmenjavajo izkušnje o vzgoji in skrbi za pse.

Pasji park v MČ Dečkovo naselje bo ograjen in urejen na približno 900 kvadratnih metrih, s čimer bo omogočal varno spuščanje s povodca. Psi bodo imeli v parku možnost za gibanje in razvijanje čutil. Tovrstni parki so namenjeni primerno socializiranim psom. Park bo opremljen s koši za iztrebke, pitnikom in klopmi. Vstop vanj bo prost in na lastno odgovornost. Poleg pasjega parka, pa bodo v isti MČ kmalu obnovili tudi eno od igrišč. Več o tem si lahko preberete v aktualni številki časopisa Celjan.