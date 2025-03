V Celju delavnica kakovostne komunikacije

Na kariernem dogodku Sejem zaposlitvenih priložnosti in festival izobraževanja je mag. Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lave in priznana govornica na področju krepitve vrednot na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja, na noge spravila polno dvorano. Podala je smernice za boljše komuniciranje ter pojasnila, kako nam pri tem pomagajo osebnostne kompetence. Poudarila je moč samospoznavanja in načine uporabe lastnih orodij v vsakdanu. Samozavest je pri tem ključna, saj nam omogoča, da zaupamo v lastne sposobnosti in z lahkoto sprejmemo izzive. M. Kolenko je zaključila: “Dandanes ljudje preveč govorimo in premalo zares naredimo.” (AMV)