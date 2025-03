V celjskih vrtcih bo (skoraj) zagotovo dovolj prostora za vse otroke

Od 3. do 14. marca v celjskih vrtcih poteka Javni vpis otrok novincev za šolsko leto 2025/2026.

Kot je pojasnila Irena Hren, ravnateljica Vrtca Tončke Čečeve v imenu Odbora za povezovanje javnih vrtcev MOC, na podlagi podatkov o vpisanih otrocih v času javnega vpisa se v vrtcih oblikujejo oddelki za novo šolsko leto.

»Iz tega razloga bi spodbudili starše, da v času javnega vpisa oddajo vpisni list, če razmišljajo o vključitvi otroka v vrtec za novo šolsko leto. Vpis je sicer možen tudi med šolskim letom, vendar lahko takrat v vrtec vključimo otroka samo, če razpolagamo s prostim mestom v obstoječih oddelkih,« je dodala.

Vpis poteka po običajnem ritmu

Hrenova je povedala, da vpisni postopek zaenkrat poteka po običajnem ritmu, kot v preteklih letih. »Vpisnice je oddalo že kar nekaj staršev, pričakujemo, da bo večji interes v zadnjem tednu vpisa,« je povedala.

Starše pri vpisu zanima predvsem, kakšne možnosti imajo, da bo otrok vključen v želeno enoto vrtca, kaj vse si morajo urediti pred vstopom otroka v vrtec, in kako poteka postopno uvajanje otroka v vrtčevsko okolje.

»Na vpisu staršem podamo časovnico o poteku vpisnega postopka ter jih seznanimo, do kdaj bodo prejeli informacijo o možnosti vključitve otroka v vrtec. Tisti starši, ki to želijo, si lahko ogledajo prostore vrtca in spremljajo, kako v obstoječih oddelkih poteka vzgojno-izobraževalno delo,« je še pojasnila.

Verjetno bodo lahko sprejeli vse otroke

»V vseh treh javnih vrtcih bo zagotovo toliko mest, da bomo lahko vanje s septembrom 2025 vključili vse vpisane otroke, ki bodo izpolnjevali starostni pogoj za vključitev,« je povedala ravnateljica Vrtca Tončke Čečeve in dodala, da si v sodelovanju med vrtci in v soglasju z MOC prizadevajo, da tudi med šolskim letom odpirajo nove oddelke, če ugotovijo, da v obstoječih oddelkih nimajo prostih mest, kamor bi lahko vključili otroke, ki čakajo na prosto mesto v vrtcu.

Želeli smo izvedeti tudi, v katerem vrtcu je trenutno še največ oz. najmanj prostih mest, a nam je naša sogovornica pojasnila, da je te informacije trenutno nemogoče podati.

»V tem trenutku te informacije še nimamo, ker je vse odvisno od starosti otrok, ki jih bodo starši vpisali v vrtec, saj je na podlagi teh podatkov odvisna vrsta oddelkov, ki jih bomo oblikovali za novo šolsko leto v skladu z zakonsko določenimi normativi.« Vpis otrok je sicer mogoč še do konca tega tedna. (MH)