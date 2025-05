V celjski regiji se je lani upočasnila gospodarska rast

Gospodarska rast se je v celjski regiji lani nekoliko upočasnila, kljub temu so se tako v družbah kot pri samostojnih podjetnikih in v zadrugah rahlo zvišale plače, zaposlovanje pa se je nekoliko umirilo.

Upad gospodarske rasti je bil še posebej izrazit v izvozno usmerjenih dejavnostih, vseeno pa se je nadaljevala rast investicij v gradnjo in infrastrukturo. Glavni nosilci regijskega gospodarstva ostajajo predvsem družbe iz predelovalnih dejavnosti in trgovine.

Najbolj uspešni samostojni podjetniki

Najbolj uspešni med gospodarskimi subjekti so bili lani podjetniki, ki jim je uspelo okrepiti tako poslovno uspešnost kot ekonomsko moč, prav tako so rahlo zvišali število zaposlenih.

Družbe, ki predstavljajo najpomembnejši gospodarski subjekt regije, so na drugi strani nekoliko zmanjšale obseg poslovanja in število zaposlenih. Enako se je zgodilo tudi v zadrugah.

Poslovne rezultate so ta teden na novinarski konferenci predstavili predstavniki Ajpesa in vključujejo rezultate vseh aktivnih gospodarskih subjektov, ki poslujejo v celjski regiji, kamor sodi kar 21 občin. Poleg Celja med drugim še občine Štore, Vojnik, Dobrna, Šentjur, Laško, Slovenske Konjice in Žalec. (MH)