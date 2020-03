V celjski regiji danes 33 okuženih

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (danes do 14.00) je v celjski regiji okuženih 33 bolnikov. Območna enota Celje je sporočila, da jih je v Šmarju pri Jelšah 20, v Mozirju 1, v Rogaški Slatini 3, v Grobelnem 3, v Pristavi pri Mestinju 1, v Podplatu 3, v Šempetru v Savinjski dolini 3 in v Šoštanju 1.

Regijski štab civilne zaščite Zahodno Štajerske regije je danes 33 občinam v regiji razdelil zaščitno opremo v boju proti širjenju koronavirusa. Razdeljenih je bilo 28.840 kosov potrebne opreme (zaščitne obleke, tri vrste zaščitnih mask, zaščitne rokavice in zaščitna očala). Razdeljena so bila glede na to, koliko je prebivalcev v posamezni občini in ali se že zdaj spopadajo z epidemijo.

Občine že pripravljajo informacijske centre, kjer bodo zbirale potrebne podatke pri skrbi onemoglih ljudi in drugih nujnih zadevah. Te informacije zbira tudi regijski civilni štab in jih bo potem posredoval državnemu.

