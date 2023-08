V Celjskem domu v Baški letos 400 otrok

V Celjskem domu v Baški bo letos poleti v zdravstvenih in socialnih kolonijah v petih desetdnevnih terminih letovalo 400 otrok.

Letovanja so se začela 30. junija in se bodo zaključila 19. avgusta. Otroci, ki so se že vrnili, in tisti, ki pravkar uživajo na tem delu hrvaškega Krka, so navdušeni, saj imajo poleg plavanja v morju in odlične hrane na voljo veliko športnih ter zabavnih aktivnosti. Vsak dan je pestro in zanimivo, hkrati pa vzgojno in poučno.

Letos se je na razpis za izbor otrok v koloniji prijavilo 507 otrok, kar 107 več, kot je na voljo prostih mest. Glede na sredstva Mestne občine Celje in ZZZS oziroma Ministrstva za zdravstvo je bil narejen izbor, kjer so imeli prednost otroci, ki so izpolnjevali vse pogoje Javnega razpisa. Sprejeli so 400 otrok, ki so jih razporedili v 5 terminov. To so otroci, ki bi sicer zelo težko odšli na morje, saj jim starši tega ne morejo omogočiti, zato je Celjski dom v Baški poln otrok, ki jim letovanje izjemno veliko pomeni.

»Veliko je športnih in zabavnih aktivnosti. Vsak dan začnemo z jutranjo telovadbo, kjer so na voljo tek, plavanje, fitnes na prostem, joga, ples in elementarne igre. Čez dan smo na plaži,« je med drugim povedal pedagoški vodja Tone Ojsteršek.

Otroci se v Baški učijo tudi osnovnih gospodinjskih opravil. Pred obroki pripravijo pribor, zatem očistijo mize in jedilnico ter seveda tudi sobe, v katerih spijo.