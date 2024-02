V Celje po veselje: predlogi za aktivne zimske počitnice

Najpogostejše vprašanje staršev otrok, ki v tem tednu začenjajo zimske počitnice je »Kam med zimskimi počitnicami?« Zbrali smo nekaj predlogov aktivnega preživljanja počitnic.

V Tehnoparku Celje 15 različnih počitniških aktivnosti

V Tehnoparku Celje pripravljajo v času zimskih počitnic pester nabor znanstveno zabavnih programov. V delavnicah, predstavah, znanstvenih šovih, VR doživetjih bodo lahko otroci od četrtega leta dalje, družine in vsi, ki jih zanima znanost, počitniške dni preživeli na aktiven in zabaven način.

Šolarji in dijaki se bodo lahko namreč v času zimskih počitnic, poleg preizkušnja stalnih eksponatov, udeležili katere od skupaj 15 različnih aktivnosti, ki jih pripravljajo v teh dneh.

Vabijo na vznemirljivo potovanje v svet robotike z robotkom Teom in dr. Mašo Jazbec, na ure LEGO ustvarjanja, na delavnico izdelave lastnega tropskega terarija, programiranja robota, znanstveni šov Ta nora znanost z zanimivimi znanstvenimi poskusi, pravljično uro z robotkom Teom, virtualno doživetje za najmlajše, kino doživetje v kocki …

Trajnostne ustvarjalne delavnice in VR

Poleg naštetega bodo potekale tudi tematske trajnostne ustvarjalne delavnice, na katerih bodo udeleženci izdelovali naglavne trakove, lovilce sreče in sanj, knjižne junake, lončke sreče in prijaznih želja, srčne igračke zase in za hišne ljubljenčke, unikatne elastike za lase – scrunchie. Za otroke, ki jih zanima umetna inteligenca, pripravljajo otroški vodnik po umetni inteligenci. Otroci bodo na delavnici spoznali različne uporabe umetne inteligence v vsakdanjem življenju in se praktično, z uporabo enostavnih primerov in interaktivnih dejavnosti, poučili o tem, kaj je umetna inteligenca.

Znanstvena predstava in kulinarične delavnice

V soboto, 2. marca bo na ogled posebna znanstvena predstava Marie Curie z zgodbo o znanstvenem delu in družbenih okoliščinah, v katerih je delala svetovno znana znanstvenica.

Na svoj račun bodo prišli tudi mali in veliki kuharski mojstri. Prvi se bodo lahko preizkusili v otroški kulinarični delavnici z Mio, drugi pa v peki slovite Celjske rolce. Vsi počitniški programi so podrobneje predstavljeni tudi na www.tehnopark.si.

Zavod Celeia Celje

Zavod Celeia pripravlja počitniški program “V Celje po Veselje” od 25. februarja do 3. marca. Aktivnosti bodo potekale na Celjskem gradu v torek, sredo, četrtek, soboto in nedeljo,. Med drugim bo na voljo Viteška šola, kjer bodo otroci na interaktiven, ustvarjalen, poučen in zabaven način spoznavali življenje Celjskih grofov ter se preizkusili v veščinah vojskovanja. Poleg tega bodo lahko sodelovali v VR igri “Spremeni tok zgodovine”, kjer bodo skozi virtualno resničnost doživeli zgodovinsko pustolovščino in se prelevili v vloge Friderika Celjskega II. Prav tako bo na programu raziskovanje Celjskega gradu s pomočjo igre “Lov na zimski grajski zaklad”, ki vključuje interaktivno doživetje in raziskovanje srednjeveškega gradu ter razkrivanje skrivnosti skozi starodavne zgodbe.

Muzej novejše zgodovine Celje

V Muzeju novejše zgodovine Celje trenutno gostuje izjemna razstava o Krapinskem pračloveku, prav tako pa je na voljo stalna razstava Hermanov brlog. Med počitnicami, natančneje v sredo, 28. februarja 2024, ob 10. uri, bodo organizirali voden ogled po razstavi in počitniško druženje za otroke. Naslednji dan, v četrtek, 29. februarja, ob 10. uri, pripravljajo Pepovo in Janino avanturo iz pradavnine, medtem ko bo v soboto ob 11. uri potekala ustvarjalnica Moja prva arheološka najdba za otroke in družine.

Osrednja knjižnica Celje

Otroci bodo lahko med počitnicami doživeli kulturno-ustvarjalni čas v Osrednji knjižnici Celje. Dogodek “Ustvarjamo z Majdo” bo potekal v sredo, 28. februarja, v dveh terminih: najprej med 10. in 11. uro, nato pa še med 17. in 18. uro. Vabljeni otroci od 5. do 12. leta starosti.

Pokrajinski muzej Celje

V Pokrajinskem muzeju Celje pripravljajo raznolik počitniški program za otroke in mladino. Med drugim se lahko udeležijo ustvarjalnice z naslovom “Knjižno ilustracijo”, kjer bodo spoznavali perorisbo (slikanje s tušem in peresom), se posvetili ilustraciji ter sami ustvarili ilustracije na dano besedilo.

Celjski mladinski center

V Celjskem mladinskem centru pripravljajo počitniško aktivnost »Lov na legende«, ki obeta nepozabno izkušnjo za vse mlade. Ta interaktivna igra bo potekala vsak dan od 8. do 22. ure, ob nedeljah pa od 16. do 22. ure. Obenem pa ne zamudite priložnosti za vključitev v tečaje legorobotike, ki bodo potekali ob torkih, sredah in četrtkih.

Center sodobnih umetnosti

V soboto, 2. marca bodo v Galeriji sodobne umetnosti ustvarjali z umetnico Keiko Miyazaki ob njeni samostojni razstavi, ki je prav tako ravno na ogled.

Pojdimo v kino

Na počitniške matineje vabi Kino Union. Na ogled bosta med drugim v slovenščino sinhroniziran animiran film Roza in kamena škratinja ter Preprosto super. Poleg tega velja posebna ugodnost – dve vstopnici za ceno ene.

Brezplačne počitniške športne aktivnosti

Tudi letos je za celjske otroke, osnovnošolsko in srednješolsko mladino ter študente organiziran petdnevni program športnih aktivnosti v športnih objektih v Mestni občini Celje. Program, ki ga vodi Športna zveza Celje, vključuje dejavnosti kot so drsanje, kegljanje, badminton, namizni tenis in plezanje. Uporaba športnih objektov v času dogodka je brezplačna, a na lastno odgovornost, pri čemer velja omejitev števila obiskovalcev v posameznem objektu. Udeleženci so odgovorni za svoje osebne stvari, zato je priporočljivo, da ne nosijo s sabo vrednostnih predmetov.

Počitnice v Džungli (Citycenter)

Šolske počitnice se bližajo in v Džungli že komaj čakajo, da se začnejo s počitniškim animacijam. Program poteka od ponedeljka, 26. februarja, do petka, 1. marca 2024, vsak dan od 10. do 12. ure – 5 dni, 5 idej, 5 aktivnosti. Skupaj bodo iskali skriti zaklad! V ponedeljek, 26. februarja, bodo razvijali umetniško žilico z risanjem živali. V torek, 27. februarja, se bodo zabavali s plesno zabavo in karaokami. Sreda, 28. februar, bo dan, ko bodo pobegnili v džungelski svet. V četrtek, 29. februarja, pa bo na sporedu poslikava obraza. Petek, 1. marec, pa bo rezerviran za iskanje zaklada – skupaj bodo odkrivali skrite skrivnosti džungelskega zaklada! Poučno in zabavno.

Ljudska univerza Celje

Ljudska univerza Celje pripravlja pester in brezplačen počitniški program, namenjen otrokom starim od 6 do 10 let. Vsak dan bo poln zabavnih dogodivščin in veselih druženj. V prostorih Družinskega centra Ljudske univerze Celje bodo od 7. do 15. ure skrbeli za prehrano in animacijo ter zagotovili varstvo.

Več podrobnosti in razporeditev za posamezen dan pa najdete v brošuri Zimske počitnice 2024: V Celje po veselje, ki je dostopna s klikom TUKAJ (povezava: https://www.visitcelje.eu/wp-content/uploads/2024/02/v-ce-po-veselje-zima-2024-213×190-1.pdf