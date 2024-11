V bistriški knjižnici nocoj literarno – glasbeni večer

Po vsej Sloveniji, tudi v Slovenski Bistrici, se začenja Teden splošnih knjižnic. Knjižničarji z različnimi dogodki izpostavljajo razne storitve, opozarjajo na nepogrešljivo vlogo knjižnic in pomembnost branja v vsakdanjem življenju.

V Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica v tednu praznovanja vabijo k brezplačnemu vpisu in pripravljajo več dogodkov. Nocoj bo literarno glasbeni večer z zanimivim gostom. Kot napoveduje direktorica Patricija Breznikar, bodo gostili Jerneja Dirnbeka, literarnega ustvarjalca in ustanovnega člana skupine Mi2.