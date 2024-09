V Bistriški knjižnici literarni večer

V Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica začenjajo novo sezono prireditev z nocojšnjim literarnim večerom. Gostili bodo Ireno Svetek. Z njo se bo pogovarjal Dušan Čater. Irena Svetek je doktorirala na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je avtorica priljubljenih in pogosto izposojenih kriminalk: Po Rdeči kapici in Belem volku bralca znova zagrabi z zgodbo Črni princ – s pretresanjem zapletenih družinskih vezi in partnerskega nasilja ter odkrivanjem zamolčanih zgodb preteklosti.

1 od 3