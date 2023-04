V bistriškem zdravstvenem domu dijake cepili z napačnim cepivom

V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica so ugotovili, da je minulo jesen prišlo do napake: okoli 80 dijakov iz Srednje šole Slovenska Bistrica so na sistematskem pregledu cepili z napačnim cepivom proti okužbi s tetanusom. Posledic na njihovo zdravje naj ne bi bilo.

V vodstvu ZD dogodek obžalujejo. Kot so pojasnili, je skupina dijakov namesto aktivne zaščite s cepivom prejela le pasivno zaščito proti okužbi s tetanusom.

»Po natančnem pregledu in analizi smo prišli do zaključka, da zaradi dogodka ni bilo nikakršnih posledic na zdravje ljudi. Dogodek obžalujemo in se zanj iskreno opravičujemo.

Dogodek smo prijavili Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje in Ministrstvu za zdravje ter vsem pristojnim institucijam. Izvajamo interni strokovni nadzor, po zaključku le-tega bomo ukrepali v skladu z delovno-pravno zakonodajo,« sta pojasnili strokovna direktorica Alenka Antolinc Košat, dr. med., spec, in direktorica Urška Sedmak.

Prihodnji teden vnovično cepljenje

Dijaki bodo v prihodnjem tednu povabljeni na vnovično cepljenje. Z njimi in tudi s starši so se tudi že sestali, dodajajo v vodstvu Zdravstvenega doma:

»Dijakom in njihovim staršem smo na skupnem sestanku v živo pojasnili – skupaj s predstavnikom NIJZ-ja – da so na sistematskem pregledu prejeli le pasivno zaščito proti okužbi s tetanusom (specifični humani imunoglobulini), ki zadostuje le nekaj mesecev, namesto v letnem programu cepljenja predvidene aktivne zaščite s cepivom (tetanusni toksoid), ki uspešno ščiti pred okužbo deset let.«