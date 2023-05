V Bistriškem vintgarju zahtevna akcija odstranjevanja kadavra

V Bistriškem vintgarju je danes potekala obsežna in zahtevna akcija. Več kot 40 gasilcev je pomagalo pri odstranjevanju kadavra krave.

V sotesko Vintgar je v nedeljo zašla čreda krav, dan kasneje pa je pohodnik obvestil gasilce, da je pri slapu Šum v potoku Bistrica opazil kadaver. Gasilci iz PGD Zgornja Bistrica in komunalni delavci so tedaj s pomočjo vrvne tehnike izvlekli poginulo kravo na brežino potoka. Toda zaradi težko dostopnega terena so tedaj akcijo ustavili.

Kot je povedal poveljnik Civilne zaščite občine Sl. Bistrica Branko Hojnik, tudi dostop s helikopterjem (ki bi sicer lahko pomagal z vitlom) ni bil mogoč. Tako se je danes v soteski nadaljevala velika in zahtevna akcija odstranjevanja kadavra. Poleg gasilcev iz petih gasilskih društev so pomagali še delavci Elektro Maribor ter domačini s traktorji. Z dvigalko in vlečnimi napravami jim je po več urah uspelo izvleči kadaver, ki so ga nato odpeljali veterinarski higieniki. (B. P.)