V bistriškem Plezalnem centru potekala tekma v hitrostnem plezanju

V Plezalnem centru Slovenska Bistrica se je odvila sedma tekma letošnje sezone Vzhodne Lige. Plezalo je 169 mladih plezalcev in plezalk, rojenih od 2007 do 2015. Tokrat je bilo na vrsti hitrostno plezanje, kjer plezalci skušajo čim hitreje doseči vrh standardizirane stene. Tekmovanje je bili prvo te vrste v novem Plezalnem centru. Cicibani so tekmovali do višine osmih metrov, mlajši, starejši in kadeti pa do višine desetih metrov. Najboljši čas dneva je med fanti postavil Nik Sevnik iz ŠD Pajki s časom 0:04,63, med puncami pa Stela Novak iz ŠPO PD Celje s časom 0:04,77.

Na tekmovanju so tekmovali številni mladi plezalci in plezalke iz Alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistrica. Osvojili so tri zlate medalje. Priborili so si jih: Brin Lešnik v kategoriji »starejši cicibani 2«, Svit Pulko v kategoriji »starejši dečki 1« in Zoja Leskovar v kategoriji »starejše deklice 1«. (D.G., Foto: PC SB)