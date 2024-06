V bistriškem gradu potekala poletna muzejska noč

Na gradu v Slovenski Bistrici so v soboto zvečer pripravili Poletno muzejsko noč. Grad je bil odprt od šeste ure zvečer pa vse do polnoči. Prehod po gradu je bil prost, vstopnine niso zaračunavali. Med ogledom prostorov si je bilo možno ogledati številne razstave. Izpostavimo razstavo Gregor Kraševac – arhitekt ter razstavo Attemsi med obema vojnama v Brežicah in v Slovenski Bistrici. Za slednjo sta potekala tudi dva vodena ogleda z avtorjem razstave Viktorjem Ajdom. Sicer pa sta bila organizirana še dva ločena vodena ogleda po celotnem gradu. Odprt je bil tudi Graslov stolp, kjer si je bilo možno ogledati fotografsko razstavo Urške Gradišnik Med ulico in intimo. (GA)

