V Bistriškem gradu bo v petek, 30. maja, koncert Vokalne skupine Vivere. V domačem kraju so pevke že dobro poznane, saj na odrih nastopajo že 31. leto. So dobitnice številnih priznanj in pokalov iz različnih mednarodnih tekmovanj. Vokalno skupino vodi Nadja Stegne. Na nocojšnjem koncertu bodo njihovi gostje glasbena skupina D’Rafters, ki preigravajo irsko glasbo.