V Enoti doma za starejše v Slovenski Bistrici so v tem tednu zaznali več okužb s covidom. Včeraj je bilo potrjeno okuženih 5 stanovalcev in štirje zaposleni. Njihovo zdravstveno stanje je trenutno zadovoljivo in večjih težav ne zaznavajo.

Stanovalci z okužbo so nameščeni v svojih sobah, ki jih organizirajo kot rdeče cone. V celotnem domu pa dosledno izvajajo vse ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe. Enako pričakujejo tudi od obiskovalcev, še dodaja direktorica doma Ivanka Soršak.

Oglas