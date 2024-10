V Avtohiši Lunežnik v Slovenski Bistrici Jesenski dnevi odprtih vrat

V Avtohiši Lunežnik v Slovenski Bistrici ta petek in soboto, 18. in 19. oktobra, pripravljajo Jesenske dneve odprtih vrat.

Avtohiša Lunežnik deluje že več kot 30 let. V okviru znamke Hyundai Slovenija dosegajo kar 7-odstotni tržni delež, v lokalnem okolju še več. Nedavno pa so postali tudi zastopnik za kitajsko avtomobilsko znamko Geely.

Družinsko podjetje s 13 zaposlenimi vodi Matej Kop. Na jesenskih dnevih odprtih vrat napoveduje prijetno druženje, zanimivo izkušnjo mobilnosti in tudi pečen kostanj ter nagradno žrebanje.

»Posebej bomo predstavili pred kratkim prenovljena Hyundaieva športna terenca, na testnih vožnjah bo mogoče preskusiti kar 9 modelov znamke Hyundai, med njimi tudi tri električne modele. Osrednje dogajanje pa bo povezano s predstavitvijo in spoznavanjem nove avtomobilske znamke Geely. Pred kratkim smo v Avto hiši Lunežnik postali pooblaščeni zastopnik za to znamko, ki je ena izmed vodilnih kitajskih proizvajalcev vozil,« napoveduje Matej Kop ter dodaja, da so za vse obiskovalce pripravili tudi nagradno igro z žrebanjem za glavno nagrado, ki je vrednostni bon za njihove storitve v višini 300 evrov.