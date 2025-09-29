V Avtohiši Lunežnik Slovenska Bistrica odpirajo nov prodajni salon Gelly

V Avtohiši Lunežnik Slovenska Bistrica so lani postali pooblaščen prodajalec in serviser kitajske avtomobilske znamke Geely, zdaj pa so uradno odprli tudi nov prodajni salon, ki ga v tem tednu, od 29. septembra do 3. oktobra, predstavljajo javnosti s posebno promocijsko ponudbo.

Moderen salon

Kot je povedal direktor Avtohiše Lunežnik Matej Kop, so za znamko Geely postavili nov prodajni prostor, kjer imajo na 120 m2 prostor za 4 nova vozila Geely. Salon je moderno opremljen po standardih blagovne znamke in vizualno predstavlja tudi zgodovino ter razvoj skupine Geely. V prodajni paleti so trenutno SUV modeli Coolray, Cityray, Starray in električno vozilo EX5.

Jesenska novost je model Cityray, predstavnik najbolj prodajanega SUV razreda v Sloveniji, ki izstopa s tehnološko napredno opremo, modernim dizajnom in akcijsko ceno 28.990 evrov. Samo v tem tednu pa (samo v Avtohiši Lunežnik) ob nakupu vozila Geely velja še poseben dodatni popust v višini 500 evrov. Obiskovalce vabijo, da se udeležijo predstavitve in testnih voženj.

O blagovni znamki Geely

Kot so sporočili iz avtohiše, je znamka Geely del koncerna Geely Auto, ki je drugi največji proizvajalec avtomobilov na Kitajskem in združuje več uveljavljenih blagovnih znamk, med drugim Volvo, Polestar, Zeekr, Lynk&Co in Lotus. V zadnjih letih skupina Geely beleži visoko rast. Samo letos pričakujejo, da bodo prodali kar 3 milijone vozil po vsem svetu.

Skupina Geely vlaga veliko v raziskave in razvoj ter nove tehnologije, med drugim tudi v vesoljske satelite, ki bodo v prihodnjih letih omogočali boljšo internetno povezljivost vozil.