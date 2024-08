V avgustu je čas za ponovno setev solat

Rastlin na vrtu zdaj ne gnojimo, saj se tako ne bodo v listni zelenjavi nakopičili škodljivi nitrati. To je še posebej pomembno pri špinači, pa tudi motovilcu in solati. Jesenski in zimski zelenjavi bo povsem zadostovalo to, kar je ostalo za prejšnjimi vrtninami.

Na vsa prazna mesta na gredicah čim prej posejemo hitro rastočo rukolo, tržaški solatnik in drugo zelenjavo. Zdaj je tudi čas za ponovno setev solat, ki bodo oblikovale glavice v septembru, kitajskega zelja, špinače, korenčka, blitve, nadzemne kolerabice, kolerabe in repe, konec meseca pa že za čebulo majski srebrnjak. Z zimskimi solatami bomo poskrbeli za prvi pridelek v prihodnjem letu. Prazne gredice lahko zasejemo tudi z rastlinami za zeleno gnojenje, ki jih bomo pozneje vdelali v tla in jih tako obogatili z dragoceno organsko maso. Primerne so facelija, bela gorjušica, oljna redkev in različne detelje.