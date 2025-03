V aprilu in maju pestro dogajanje v Bistriškem gradu

Na Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica so pripravili pester program kulturnih in družabnih dogodkov za leto 2025.

V Bistriškem gradu vse leto vabijo na oglede gradu in različnih zbirk. V sklopu izobraževalne in pedagoške dejavnosti za mladino izvajajo tematske dneve kot so Pastirčkovi dnevi ter pedagoške ustvarjalne delavnice v muzeju in v galeriji. Za te so prijave odprte vse leto. Prirejajo pa tudi več razstav, koncertov, predstav in predavanj.

Kaj napovedujejo v aprilu in maju?

Na cvetni petek, 11. aprila, bodo znova povabili na brezplačni vodeni ogled gradu in njegovih zbirk. V drugi polovici meseca, 17. aprila, pa bo na razstavišču Grasslov stolp odprtje mednarodne razstave sodobne keramike DOTIK.

V maju bo v galeriji Grad odprtje razstave Sanjske pokrajine, avtorjev Stjepana Perkovića in Vojka Gašperuta. Napovedujejo tudi predstavitev knjige Mirka Munde – Stoletje Črešnjevca in njegove okolice. Sledil bo vinsko-kulinarični večer bistriških tržničanov z lokalno glasbeno skupino Jejž muzika in med drugim konec meseca še Stepišnikov posvet, ki ga prireja knjižnica Josipa Vošnjaka.