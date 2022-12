Ustvariti želi most med alternativno in uradno medicino

Barbka Špr uk bo danes, v četrtek, 15. decembra, ob 17. uri, v Caffe Štenga v Celju organizirala brezplačno predavanje ‘Moja pot: kako iz depresije, tesnobe in panike’.

Šprukova že 8 let predvsem skozi predavanja, deloma pa tudi individualno, ljudi usmerja na njihovi poti k osebni rasti in razvoju. Za sabo ima namreč, kot pravi, pravi pekel.

Leta 2002 je zbolela za depresijo in bila do leta 2008 več kot dvajsetkrat hospitalizirana, saj je ves čas iskala pomoč, ki pa jo je dobila le v obliki zdravil. Vsak dan je namreč morala zaužiti 2500 mg zdravil, zaradi česar ji je sčasoma začelo odpovedovati telo. Ko ni več mogla obvladati svojega telesa in uma, se je odločila, da je treba temu narediti konec. Zdravila je vrgla v smeti in 14 dni vsako noč molila, čez dan pa se vključevala v težka fizična opravila. S tem se je spravila v red in od leta 2013 preko svojega podjetja začela svetovati tudi drugim, kako naj delajo na sebi in se rešijo tovrstnih težav. Ugotovila je namreč, da obstaja tudi v Sloveniji ogromno ljudi, ki jih je psihiatrija po svoje zlorabila. Strokovnjaki si namreč pogosto ne vzamejo časa za iskanje vzroka, zakaj prihaja do duševnih stisk, niti časa, da bi se z ljudmi pogovarjali, ampak se zanašajo le na zdravila.

»Če bo zato še kdo prišel iz tega pekla, smo na konju«

»Moj cilj je, da se ustvari most med alternativno in uradno medicino,« pravi Šprukova. Ljudi tako poziva, naj najprej poiščejo strokovno pomoč, če jo zares potrebujejo. A naj se nato naprej podajo po alternativni poti in poiščejo vzrok, zakaj je do takšnih težav sploh prišlo. »Veliko je namreč dejavnikov, ki vplivajo na končni rezultat,« pravi.

Resnično si želi pomagati ljudem, ki so se znašli v podobnih težavah, zato je tudi šla po tej poti, četudi ji je bilo sprva težko spregovoriti o sebi in tem, kar se ji je dogajalo, pravi. »Vendar, če bo zato še kdo prišel iz tega pekla, smo na konju.« (MH)