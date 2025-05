Uspešno leto za celjske javne zavode

Za celjskimi javnimi zavodi je zelo uspešno leto. Vsi: 10 osnovnih šol in Glasbena šola Celje, 3 vrtci in 13 preostalih javnih zavodov, ki delujejo v okviru Mestne občine Celje, so namreč v letu 2024 poslovali pozitivno in v glavnem uresničili svoje programske načrte.

Prav temu je bil namenjen največji del majske seje Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki je tokrat trajala skoraj 5 ur. Metni svetniki pa so hkrati ob potrjevanju poročila dela potrdili tudi vse vloge za porabo presežka.

Praktično vsi javni zavodi so izrazili željo, da bi presežek prihodkov porabili za nabavo inventarja, tekoče investicije in izvajanje svojih programov.

Policisti so zaznali porast kaznivih dejanj, gasilci pa so imeli manj intervencij

Poročilo o delu sta predstavili tudi Policijska postaja Celje in Poklicna gasilska enota Celje. Medtem, ko so policisti zaznali porast kaznivih dejanj, med drugim denimo tudi velikih tatvin in primerov nasilja v družini, pa so gasilci imeli v letu 2024 neprimerljivo manj intervencij, kot leto poprej, saj je bilo vreme kljub vsemu mnogo bolj prizanesljivo. Presežek, ki so ga pridelali v letu 2024, želijo izkoristiti za postavitev zelo potrebnega montažnega objekta vrednega okrog 120.000 evrov. (MH)