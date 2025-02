Uspešna na mednarodnem tekmovanju

Pretekli teden sta se Konjičana Klarisa Fijavž in Žan Videčnik, s Srednje poklicne in strokovne šolo Zreče, in mentorico Heleno Sovec napotila na »Dubrovnik Royal Gourmet 2025«. Festival gastronomije in mednarodno tekmovanje kuharjev, natakarjev, barist, barmanov in restavracij je letos ponovno potekalo v čudovitem ambientu dubrovniških hotelov.

Oba zreška dijaka sta tekmovala na področju kuharstva. Klarisa je pripravila morsko rižoto, za kar je prejela srebrno odličje. Žan je bil uspešen v pripravi piščančje glavne jedi s prilogo in prikuho, osvojil je bronasto odličje. Po besedah mentorice sta svoje delo opravila zelo strokovno in v skladu z vsemi napotki, smernicami in po načrtu, ki so ga izdelali že v šolski kuhinji v Zrečah. (E. N.)

