Uspešen vikend za judoiste Impola: srebro v Sarajevu, 5. mesto v Grazu

Tekmovalci Judo kluba Impol Slovenska Bistrica so se minuli vikend znova izkazali na mednarodnem prizorišču.

V Sarajevu je potekal članski evropski pokal v judu, na katerem je nastopilo kar 306 judoistk in judoistov iz 30 držav. Judo klub Impol sta zastopala David Štarkel (do 60 kg) in Rok Plešnik (do 73 kg).

Odlično formo je znova potrdil David Štarkel, ki je po bronu iz Dubrovnika tokrat osvojil srebrno medaljo, svojo drugo na evropskih pokalih v tej sezoni. V Sarajevu je premagal nasprotnike iz Bolgarije, Srbije in Francije. V finalu se je pomeril še z enim francoskim tekmovalcem, 13. z judistične svetovne lestvice, ki je bil tokrat uspešnejši. David je tako zasluženo osvojil drugo mesto.

Rok Plešnik je prikazal borbenost, a je po podaljških moral priznati premoč nasprotniku iz Velike Britanije že v prvem krogu.

Uspešni na mladinskem evropskem pokalu v Grazu

V avstrijskem Grazu je hkrati potekal mladinski evropski pokal, kjer je nastopilo 435 mladincev in mladink iz 23 držav. Tudi tam sta slovenske barve zastopala tekmovalca Judo kluba Impol: Timotej Kos (do 90 kg) in Gal Blažič (do 60 kg).

Timotej Kos je z odličnimi borbami osvojil 5. mesto. Po zmagah proti nasprotnikoma iz Gruzije in Madžarske je izgubil četrtfinalni dvoboj s Srbom. V repasažu je premagal oba nemška predstavnika, v borbi za bron pa klonil proti domačinu iz Avstrije. Kljub temu je izpolnil normo za nastop na mladinskem evropskem prvenstvu, ki bo septembra v Bratislavi, in dosegel najboljši slovenski rezultat turnirja, saj se je kot edini uvrstil med najboljših pet.

Tudi Gal Blažič je prikazal odlično formo in si z zmagami proti predstavnikom Avstrije, Gruzije in Italije priboril 9. mesto. Po porazu v četrtfinalu proti Francozu je v repasažu izgubil proti Gruzijcu.