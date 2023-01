Uroš Cingesar: »Če nekaj delaš, moraš delat najboljše, kar lahko«

Uroš Cingesar, Max Bell & U-Ros. Vse to so imena, pod katerimi se je v zadnjih letih glasbeno udejanjal nadobuden Bistričan.

Glasbenik, virtuoz in multiinštrumentalist Cingesar je konec minulega leta začel s postopno izdajo svojega albuma. Da gre za posebno glasbeno delo, priča dejstvo, da je to najobsežnejše glasbeno delo na svetu, če izvzamemo albume, ki jih je ustvaril računalnik in dela, ki ne predstavljajo posebnega glasbenega dosežka v smislu kvalitete same ter tista glasbena dela, ki so skupki kratkih, nekajsekundnih, skladb. U-Rosev album je drugačen, saj vsebuje 500 skladb, ki so v povprečju daljše od 3 minut. Album je v celoti njegovo delo, posneto je v domačem studiu, Cingesar pa se je pod svoj izdelek podpisal kot avtor, zvočni tehnik in producent projekta.

Album je zanj šele začetek, čeprav bi najobsežnejšo delo za marsikoga bilo vrhunec kariere: »Mislim, da je to dobra podlaga za naprej. Zame bo vrhunec kariere, ko bo moje delo širše poznano, in to po kvaliteti in ne kvantiteti.« Pravi, da izdati tako obsežen album ni bila njegova dolgoletna želja, gre za idejo, ki se je rodila spontano: »To ni bil moj cilj. To je bila ideja od založbe, da izdamo ta album, ki je na nek način rekord po obsegu.« Vse komade je ustvarjal več kot 15 let.

Album bo zaradi dolžine izhajal v več delih, decembra je izšel prvi del, ki zajema 100 komadov, zadnji del bo izšel aprila. Dostopen je na različnih glasbenih platformah, na Youtubu, na Spotifyju … Na albumu so različne glasbene zvrsti, od instrumentalnih skladb, ki so sicer v manjšini, do odpetih komadov. V skladbah lahko zasledimo Urošev vokal, harmoniko, kitaro, bas kitaro, klaviature … Glavna nit albuma pa ostaja pop rock.

