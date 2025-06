Urbanov koncert, že dvajseti

V Kavklerjevi kleti v Jelovcu pri Makolah je 31. maja potekal jubilejni, že 20. Urbanov koncert. Tradicionalni glasbeni večer v prijetnem ambientu kleti združuje ljubezen do glasbe, domače dediščine in prijetnega druženja. Oktetu Planika so se na koncertu pridružile gostje, pevke vokalne skupine Virtus in popestrile program.

Koncert organizira družina Kavkler v sodelovanju z Etnološkim društvom Dravinjske doline, ki s skupnimi močmi že dve desetletji ohranjata izročilo svetega Urbana – zavetnika vinogradnikov – in kulturno življenje v domačem kraju.