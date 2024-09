Uprava Uniorja: »Unior je na prelomni točki«

Predsednik in član uprave zreškega Uniorja Robert Vuga in Branko Bračko o razlogih za menjave direktorjev, prodaji Uniturja in drugih ukrepih, ki še čakajo podjetje.

V zadnjih dneh spremljamo zamenjave nekaterih direktorjev. Kaj je bilo tisto, kar vas je spodbudilo k takojšnjim ukrepom in kako to vpliva na nadaljnje načrte za prestrukturiranje?

Robert Vuga: Vodenje družbe sem prevzel 1. junija 2024 z namenom, da do 1. januarja 2025 pripravimo temeljit načrt prestrukturiranja. Žal se je kmalu izkazalo, da je poslovanje Uniorja bistveno slabše od pričakovanega, zato je bilo treba na nekaterih področjih ukrepati takoj. Glavni namen menjav direktorjev je zagotoviti, da ima vsaka organizacijska enota vodstvo, ki ga bo usmerjalo k dolgoročni rasti in stabilnosti. Kljub že sprejetim ukrepom pa še vedno intenzivno pripravljamo načrt za celovito prestrukturiranje, ki bo usmerjen v dolgoročno stabilnost in rast podjetja.

Kakšno vlogo imajo zaposleni pri prestrukturiranju podjetja in kakšne spremembe načrtujete na tem področju?

Robert Vuga: Zaposleni so srce podjetja in naj poudarim, da so Uniorčani predani, kompetentni in marljivi ljudje. Vendar pa opažam tudi, da nam pogosto primanjkuje podjetniške kulture, odprtosti za spremembe, včasih pa tudi zavedanja odgovornosti, ki jo nosimo predvsem člani uprave in širšega poslovodstva. Konkretno si v zvezi z vlogo zaposlenih pri prestrukturiranju želim predvsem, da bi ustvarili takšne pogoje, da bi tako v fazi prestrukturiranja, kakor tudi v kasnejšem procesu stalnih izboljšav aktivno sodelovali prav vsi zaposleni. Brez zavzetih in strokovno usposobljenih ljudi namreč ne moremo doseči dolgoročnih ciljev in pri tem je pomemben prav vsak zaposleni v Uniorju.

“Unior je na prelomni točki, ko se srečujemo z mnogimi zahtevnimi izzivi. Tekoče poslovanje je slabo, saj smo prvič po koronskem letu 2020 v prvi polovici leta poslovali z izgubo. Pred nami je izredno zahtevno obdobje, pri čemer pa sem prepričan, da bomo znali vložiti dovolj energije in znanja, da iz Uniorja naredimo uspešno podjetje.”

Ali to pomeni tudi odpuščanja ali zmanjšanje števila zaposlenih?

Robert Vuga: Naš cilj ni zmanjšanje števila zaposlenih, temveč optimizacija procesov in izboljšanje učinkovitosti. Seveda je možno, da bo v določenih segmentih, kjer je presežna zaposlenost, prišlo do zmanjšanja. Vendar pa bomo storili vse, da bo ta prehod čim mehkejši. Poleg upokojevanja in rednih odhodov bomo zagotavljali tudi ustrezno usposabljanje zaposlenih in njihovo vključitev v druge segmente podjetja, kjer bomo potrebovali več ljudi. Potrebno pa se je zavedati, da so trenutni rezultati zelo slabi in če želimo zagotoviti stabilnost in nadaljnjo rast podjetja, je v tem trenutku najpomembneje, da stabiliziramo poslovanje, ki je bilo v prvi polovici leta negativno.

Katera so vaša glavna pričakovanja glede nadaljnjega razvoja Uniorja po prestrukturiranju?

Robert Vuga: Naš glavni cilj je finančna stabilnost in krepitev naše ključne dejavnosti – kovaštva in vzporedno ročnega orodja. Pričakujem, da bomo s prestrukturiranjem in modernizacijo procesov izboljšali dobičkonosnost vseh segmentov. S tem bomo ustvarili osnovo za dolgoročno rast in ohranitev konkurenčnosti na svetovnem trgu. V veliko pomoč nam bo pri tem znanje, ki ga imamo v programu Strojegradnja, ki bo vedno bolj uporabljeno predvsem za potrebe Uniorja.

Kaj pa lahko od prestrukturiranja pričakujejo delničarji?

Robert Vuga: Lastniki so ključni deležniki podjetja, zato je eno temeljnih poslanstev Uniorja zagotavljanje dobičkonosnosti in ustvarjanje vrednosti za njih. V zadnjih letih so bili pokriti interesi vseh drugih deležnikov kot so dobavitelji, kupci, zaposleni, država in banke, samo za lastnike ni ostalo nič. Naša prioriteta je tako stabilizacija poslovanja, kar bo omogočilo vzpostavitev vzdrž-ne dividendne politike, s katero bi lahko redno nagrajevali lastnike za njihovo zaupanje. Vse te aktivnosti bodo prispevale k rasti vrednosti podjetja na trgu in dolgoročno zagotovile donosnost za naše vlagatelje.

Gospod Vuga, julija ste kupili delnice Uniorja. Kakšni so bili razlogi za to odločitev?

Robert Vuga: Moja odločitev za nakup delnic Uniorja je izraz moje osebne zavezanosti podjetju in zaupanja v njegovo prihodnost. Kot predsednik uprave želim jasno pokazati, da verjamem v strategijo prestrukturiranja, ki jo izvajamo, in v dolgoročno vrednost podjetja. S tem sem želel tudi poslati signal našim zaposlenim, partnerjem in trgu, da sem pripravljen prevzeti odgovornost za spremembe in da zaupam, da bo Unior uspešen v svojem okrevanju in rasti.

(Intervju je v celoti objavljen v lokalnem časopisu NOVICE).