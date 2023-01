Upad števila rojstev in prebivalcev

Rojstva. Leta 2022 se je v Celju rodilo 1.392 otrok. Lani pa je Celje štelo 48.679 prebivalcev.

Prebivalstvo Evropske unije se stara in na to nismo imuni niti Celjani. Na Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS) smo izbrskali podatke za Celje in ugotovili, da se je število starejših od 65 let v zadnjih petih letih dvignilo za več kot 870 oseb, starejših od 85 let pa za 138 občanov in občank. Medtem pa skupina mladih med 20. in 24. letom drži skoraj isti položaj kot pred petimi leti. Med otroci do 14. leta je v zadnjih petih letih zaznati upad, z nekaj nihanji gor in dol, za skoraj 70 otrok.

Prebivalstvo lani prvič pod 49.000

Število prebivalcev je lani prvič po letu 2015 znova padlo pod številko 49.000. Med letoma 2009 in 2015 je bilo v knežjem mestu manj kot 49 tisoč prebivalcev. Leta 2016 smo znova prebili mejo in odtlej je število Celjank in Celjanov naraščalo. Maksimum, oziroma rekord, je doseglo leta 2020, ko je Celje štelo 49.540 prebivalcev. Od takrat do konca lanskega leta se je to število zmanjšalo za 861, in kot rečeno, padlo pod 49 tisoč duš.

Več o tem lahko preberete v aktualnem Celjanu, ki vas še vedno pričakuje na prodajnih mestih.