Uniturjevi sodelavci so se tudi letos udeležili nekaterih tekmovanj v okviru 71. Gostinsko- turističnega zbora v Laškem.

Srebrno priznanje si je »zakuhal« Anej Potočnik z Rogle v pripravi jedi iz ponve – big pan, medtem ko sta si bronasto priznanje prislužila Mitja Bezenšek iz Term Zreče in Jožica Orož z Rogle v pripravi burgerjev. Aleksandra Kušter z Rogle je prejela priznanje na tekmovanju v pripravi in postrežbi kave.

