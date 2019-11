Unior: Za zdaj stabilno

Med gospodarstveniki v Dravinjski dolini preverjamo v kakšni poslovni kondiciji so v luči napovedanega ohlajanja gospodarstva, predvsem na avtomobilskem trgu. Za podjetje Unior so bile globalne razmere v okviru zadnjega triletja ugodne, saj so makroekonomski kazalniki ugodno vplivali na njihovo poslovanje.

Rast so beležili v vseh parametrih poslovanja. Poslovanje v prvi polovice tega leta je bilo uspešno in v skladu s predvidevanji, so sporočili iz podjetja, ob tem pa priznali, da že nekoliko zaznavajo ohlajanje avtomobilskega trga, na kar so bili pripravljeni. “Močno smo prisotni na področju avtomobilske industrije, saj smo ena največjih kovačnic v Evropi in največji svetovni proizvajalec odkovkov za krmilne mehanizme osebnih vozil. Če se primerjamo z drugimi akterji na istem podiju, smo za zdaj precej stabilni. Te prednosti se zavedamo in delamo vse, da ostanemo v dobri poziciji. Predvidevamo upad naročil na avtomobilskem trgu, hkrati pa smo beležili občuten porast naročil s področja strojegradnje. Izkoristiti bo potrebno prednost širokega pokrivanja kovaškega področja in se maksimalno prilagoditi potrebam trga.”

V Uniorju še pravijo, da jih je zadnja kriza naučila, da je trg sicer nepredvidljiv, zato je poleg predvidevanj potrebno podrobno in ažurno spremljati spremembe, ki znajo presenetiti. “Spremembe se dogajajo, krize ne gre izključiti, verjamemo pa, da bomo nanjo pripravljeni, kolikor dobro je mogoče,” so prepričani v enem največjih zaposlovalcev v Dravinjski dolini, saj ima več kot 1800 zaposlenih. V Uniorju še vedno prisegajo na razvoj, zato spodbujajo inovacije, ki so, kot še poudarjajo, njihov glavni adut. Njihov glavni cilj v prihodnjih letih je zadržati dobro pozicijo na trgu, povečati tržne deleže in prepoznavnost blagovne znamke na določenih trgih. Postati želijo razvojno sistemski dobavitelj v različnih tržnih nišah ter skupaj s poslovnimi partnerji ustvariti mobilno prihodnost. Ob tem se želijo prebiti med pomembnejše igralce na področju “lean managmenta” ter digitalizacije industrije prihodnosti – industry 5.0 / 6.0. (B. F.)