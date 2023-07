Unior dobil tri nove nadzornike

Delničarji Uniorja so na sjupščini prejšnji teden imenovali nove nadzornike, upravi podelili razrešnico za lansko delo in odločili, da dobiček ostane nerazporejen.

Delničarji zreškega Uniorja so na skupščini prejšnjo sredo iz nadzornega sveta odpoklicali Franca Dovra in Andrejo Potočnik, namesto njiju pa imenovali Marjana Penška in Katjo Potočar. Novi nadzornik je postal še Robert Vuga, ki je po odstopu zamenjal Simono Razvornik Škofic. Skupščina je prisluhnila argumentom, ki so bili predstavljeni proti odpoklicu nadzornika Tomaža Subotiča, ki pa še naprej ostaja nadzornik zreške družbe.

Delničarji so zavrnili tudi sklep o izredni reviziji poslov družbe Rhydcon in imenovanju posebnega pooblaščenca pravne stroke, zato je Društvo Mali delničarji Slovenije napovedalo, da bo skupaj s sopodpisniki omenjeno manjšinsko pravico uveljavljalo s tožbo preko sodišča.

Skupščina je tudi potrdila razrešnico za delo upravi in nadzornemu svetu v lanskem letu ter odločila, da vseh 14,2 milijona evrov lanskega bilančnega dobička ostane nerazporejenega.

Več tudi v zadnjih NOVICAH, ki so izšle včeraj. (NK, STA)