Uniforest z novim objektom napredne proizvodnje

Podjetje Uniforest, d.o.o., je pred nedavnim odprlo vrata novega objekta napredne proizvodnje in s tem naredilo pomemben korak v svojem tehnološkem razvoju.

Le-tega so v industrijski coni v Latkovi vasi proslavili s slavnostnim dogodkom, ki ga je obiskalo več kot 500 gostov. Dogodek sta povezovala Bernarda Žarn in Franci Podbrežnik, popestril pa ga je pester glasbeni program, v katerem so med drugim nastopili Uniforest band, Vokalna skupina Cvetke in Modrijani.

Objekt napredne proizvodnje se razprostira na 4500 m2 tlorisne površine. Za potrebe širitve proizvodnje v prihodnosti imajo na voljo še 1000 m2 površine. V novem objektu bodo sicer potekali procesi avtomatskega skladiščenja pločevine, razreza in upogiba pločevine ter robotskega in ročnega varjena.

Skupna vrednost projekta znaša 7.957.000 evrov. Pogodbena vrednost v obliki subvencije pa 2.864.520 evrov. Investicija bo podjetju omogočila stabilno rast in večjo konkurenčnost na svetovnem trgu. Eden izmed njihovih ciljev je tudi dekarbonizacija, z nakupom tehnološke opreme pa bodo neposredno zmanjšali lokalni vpliv prevozov med številnimi dobavitelji in kooperanti. »Investicija je bila precejšen zalogaj, a zavedamo se, da nam lahko stabilnejši jutri omogočita le avtomatizacija oziroma robotizacija. Vlaganje v napredne, digitalne in trajnostne procese je korak v pravo smer,« pojasnjuje direktor podjetja, Drago Pintar.