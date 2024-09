Umrla je Tatjana Kotnik, prejemnica srebrnega zreškega grba

Umrla je Tatjana Kotnik – dolgoletna prostovoljka, letošnja prejemnica srebrnega zreškega občinskega grba. Leta 1977 se je zaposlila pri Kompasu Zreče. Kljub temu da ni bila rojena Zrečanka, se je takoj vključila v lokalno skupnost, kjer so jo toplo sprejeli.

Domačini so jo v zadnjem obdobju poznali predvsem kot predsednico Krajevne organizacije Rdečega križa Zreče. Zelo aktivna je bila tudi pri delu z mladimi, lokalne podjetnike in kmete pa je uspela prepričati, da donirajo svoje prehrambne izdelke in na ta način omogočijo tudi tistim najbolj ranljivim, da prejmejo več, kot ponujajo običajni paketi Rdečega križa. Organizirala je srečanja starejših krajanov.

V prvih letih je bila tudi dopisnica lokalnega časopisa NOVICE.