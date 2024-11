Umrl lastnik in direktor družbe Mik Celje Franci Pliberšek

Umrl je lastnik in generalni direktor družbe Mik Celje Franci Pliberšek, so potrdili na Občini Vojnik.

Bil je eden najuspešnejših slovenskih podjetnikov.

Septembra lani je podjetje, ki zaposluje okoli 200 rednih in 120 zunanjih sodelavcev, v Vojniku odprlo center za inovacije Inštitut dr. Petra Novaka. Občina Vojnik je to jesen Pliberšku podelila zlati grb za dosežke v gospodarstvu, na področju inovacij, razvoja lokalne skupnosti in dobrodelnosti.

Prejel je številna priznanja in nagrade. Med drugim je bil leta 2007 razglašen za naj Celjana v akciji časopisa Celjan.

(NK/STA; Foto: Mik Celje)