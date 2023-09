Umrl Alojz Groleger, dolgoletni poveljnik Teritorialne obrambe Slovenske Konjice

Območno združenje veteranov Slov. Konjice je sporočilo, da je umrl dolgoletni poveljnik Teritorialne obrambe Slovenske Konjice in član predsedstva združenja vojnih veteranov Slovenske Konjice, veteran vojne za Slovenijo, Konjičan Alojz Groleger.

Bil je v ožji skupini tistih, ki so se na Konjiškem uprli ukazu republiškega štaba za teritorialno obrambo o predaji orožja, streliva in materialno-tehničnih sredstvih v objekte Jugoslovanske ljudske armade. Za zelo pogumno dejanje v tistih časih in kasnejše delovanje je prejel tudi več odlikovanj, med drugim je nosilec zlate medalje Slovenske vojske.

