Ultra trail Savinja Celjane pognal na tek in pohode

Prvi septembrski vikend je bil v Celju namenjen pohodnikom in tekačem, potekal je namreč sedaj že tradicionalni športni dogodek Ogis Ultra trail Savinja.

Gre za največji trail dogodek v regiji, ki se je tokrat vrnil že četrtič. Zaradi poplav in trenutne situacije ob Savinji so bile tokrat na voljo le 4 tekmovalne trase, namenjene tekačem, in 5 netekmovalnih tras, ki so bile namenjene pohodnikom v sklopu Dni pohodništva z Decathlonom.

»Blizu 300 udeležencev na vseh tekmovalnih in netekmovalnih trasah je še enkrat več dokazalo, da v Celju tovrstnih prireditev primanjkuje, in da se isti udeleženci radi vračajo na naše potke in stezice v prelepi naravi, ki je le streljaj iz mestnega jedra,« so organizatorji zapisali na svojih spletnih straneh.

Vse trase so se začele in zaključile na Savinjskem nabrežju. Tekmovalci in tekmovalke – tekači – so se najprej pomerili v soboto na trasi POCINKOVALNICA 25 km. V nedeljo pa še na trasah HABECO 4 km, RIO MARE 9 km in GRAFIKA ZLATEČAN 15 km. Trase so bile raznolike in primerne za različno pripravljene tekače. Preko celega vikenda pa so se pohodniki lahko podali tudi na že omenjenih 5 pohodniških tras, ki so bile sicer primerne tako za posameznike kot družine in so pohodnikom ponudile čudovite razglede na celjsko kotlino in atraktivne turistične točke. Dolge so bile, podobno kot tekaške, od 9 do 25 km. (MH)