Tehnopark. Otroci se zelo radi prelevijo v znanstvenike.

Tehnopark Celje s svojo vsebino vse leto navdušuje obiskovalce nad znanostjo. Med poletjem pripravijo tudi dogodek Ulična znanost. »Odziv mladih oz. otrok na Ulično znanost je zelo pozitiven, saj se naučijo znanstvenih konceptov na praktičen in interaktiven način,« pojasnjuje Marjeta Gmajner, vodja marketinga v Tehnoparku Celje.

»Koncept dogodka je, da otrokom in družinam približamo znanost na zabaven način skozi eksperimente in znanstvene predstavitve. Otroci tako spoznajo, da je znanost zabavna in da je del našega vsakdana. Program je poletno obarvan in vsebuje poletne eksperimente, aktualne vsebine in zabavno noto.«

Brezmejna kreativnost

Na zadnjem dogodku so pripravili zelo pester program, od poslikave obraza do poletnih eksperimentov, inženirskega kotička, trajnostne kreativne delavnice in milnih mehurčkov. »Tokrat smo pripravili različne poskuse, kot so izolacija DNK, skrivno sporočilo in eksperimenti z milnimi mehurčki. Otroci so pri poskusih samostojno in aktivno sodelovali ter sami prišli do novih spoznanj.« Več o tem zanimivem dogodku si lahko preberete v zadnji številki časopisa Celjan, ki vas še vedno čaka na prodajnih mestih.