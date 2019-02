Učeči Evropejci na OŠ Pod goro

V sklopu projekta Erasmus +, z naslovom Evropa programira, so zadnji januarski teden na Osnovni šoli Pod goro Slovenske Konjice gostili 14 učiteljev in 13 učencev iz Španije, Nemčije in Italije. Tema dvoletnega projekta je programiranje in uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije. Sodelujoče šole pripravljajo enotedenske aktivnosti in predstavijo znanje, ki ga na šoli že imajo. Tako udeleženci izmenjajo strokovno znanje, prikažejo dobre prakse in pridobivajo kompetence.

Gostujoči učenci so spoznali Thinglink, Pinnacle, Lego Mindstorms, Micro:bit, aplikacijo za geocaching, virtualno in obogateno resničnost, 360 stopinjsko foto in video obdelavo. Risali so s 3D pisalom, preizkusili aktivna tla, x-box, robotiko in izdelali hologram. Poleg teh aktivnosti so učenci, tako gostje kot gostitelji, na šoli prespali in se med seboj še bolj povezali.

Med enotedenskim bivanjem so obiskali tudi Nordung center v Vitanju, v Ljubljani pa so bili na Fakulteti za računalništvo in informatiko ter na Inštitutu Jožef Stefan, učenci pa so uživali še v Muzeju iluzij. Za gostujoče učitelje so pripravili različna izobraževanja, bili so prisotni pri pouku, navdušili so jih primeri dobre prakse, kot so vključevanje terapevtskega psa v pouk, medpredmetno povezovanje in formativno spremljanje ter uporaba tablice pri športu.

Več in podrobneje kmalu v lokalnem časopisu NOVICE-