Twirling klub Sašo z devetimi medaljami navdušil v Španiji

Tekmovalke Twirling kluba Sašo iz Slovenske Bistrice so na 11. odprtem prvenstvu Španije v Barceloni dosegle izjemen uspeh: skupno so osvojile 6 zlatih, 2 srebrni in 1 bronasto medaljo. Poleg medalj so se v finalnih nastopih uvrstile še na pet 4., štiri 5. in tri 6. mesta, kar je klubu med več kot tridesetimi sodelujočimi prineslo odlično 5. mesto.

Tekmovanje je združilo twirlerje iz osmih držav (Slovenije, Španije, Francije, Italije, Češke, Švedske, Anglije in Nizozemske) in postreglo z močno konkurenco. Tekmovalci so nastopili v tehničnih in prostih disciplinah – posamezno, v parih in skupinah.

Pod vodstvom trenerja Saše Koprivnika so slovenske barve zastopali tekmovalci iz več klubov: Slovenske Bistrice, Ljutomera, Zreč, Slovenskih Konjic in Sv. Jurija ob Ščavnici. Vzdušje je bilo navdušujoče, z veliko povezanosti, športnega duha in navijaške podpore.

Iz kluba se zahvaljujejo trenerjem, staršem in vsem podpornikom, ki so ekipi stali ob strani doma in na tribunah. Njihova podpora je bila neprecenljiva.

Za Twirling klub Sašo sezona še ni končana – v poletnih mesecih bodo nekatere tekmovalke nastopile še na evropskem prvenstvu v Španiji in svetovnem prvenstvu v Italiji, kjer bodo znova ponosno zastopale Slovenijo.

Ekipo so zastopale: Eva Mlaker Sambolec, Leja Gorjup, Melani Gril, Alina Ahmedovič, Aneja Juhart, Julija Žitnik, Amadeja Gobec, Ajda Motaln Godec, Nika Šega, Ajda Mirković Zver, Inja Čehić Napotnik, Zoja Vovk in Izabela Šega.