Twirling klub Sašo uspešen na predtekmovanju v Benediktu

Bistriški Twirling klub Sašo se je minuli vikend udeležil predtekmovanja v prostih disciplinah za finale 24. odprtega državnega prvenstva, ki je potekalo v Benediktu, pod okriljem Mažoretne in twirling zveze Slovenije (MTZS). Nastopi članic kluba so bili zelo uspešni, saj so se z večino programov uspele uvrstiti v finale. Kot so sporočili iz kluba so tekmovalke ob bučni podpori iz tribun pokazale dobro pripravljenost, timski duh in predanost. Klub je ponosen na vse svoje športnice, ki so ob veliki konkurenci in intenzivnih dveh dneh ohranile zbranost in uspešno zastopale klub. Zdaj pa se že pripravljajo na finale državnega prvenstva MTZS kot tudi Twirling zveze Slovenije – oboje jih čaka že v aprilu.