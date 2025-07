Twirling klub Sašo na evropskem parketu

Od 1. do 6. julija je v mestu Lleida v Španiji potekalo Evropsko prvenstvo v twirlingu pod okriljem mednarodne zveze IBTF (International Baton Twirling Federation). Slovensko reprezentanco so sestavljali twirlerji elitnega nivoja iz vse države, med njimi tudi predstavniki Twirling kluba Sašo Slovenska Bistrica – Melani Gril, Eva Mlaker Sambolec in trener Sašo Koprivnik.

Evi je žal poškodba preprečila nastop, a je kljub temu aktivno sodelovala kot članica ekipe ter bila v podporo Melani in ostalim reprezentantom. Trinajstletna Melani je na svojem krstnem nastopu med evropsko elito nastopila zrelo in samozavestno. Tekmovala je v dveh kategorijah – posamično in v skupinski sestavi. Prav v skupinskem nastopu so Slovenke osvojile izvrstno 8. mesto.

V skupnem seštevku se je Slovenija uvrstila na odlično 6. mesto, kar jo uvršča med šest najboljših twirling držav v Evropi.