Tuš ponuja še več slovenskih izdelkov

Tuš že nekaj let strateško krepi ponudbo slovenskih izdelkov na prodajnih policah. Več kot 70 % izdelkov je že danes slovenskega porekla, delež in njihov nabor pa zavestno in strateško večajo iz tedna v teden. V 13 Tuš supermarketih po Sloveniji so kupcem predstavili nov celostni element Slovenske dobrote: »Novost v naši ponudbi slovenskih izdelkov je rezultat strateške povezave s slovenskimi zadrugami. Veseli in ponosni smo, da smo v času, ko še bolj kot kdaj koli prej prihaja v ospredje pomen samooskrbe, na naše police umeščamo še več lokalnih izdelkov,« pojasnjuje generalni direktor Tuša Andraž Tuš.

Na enem mestu bodo kupci našli priljubljene izdelke, ki v največji možni meri povezujejo lokalne pridelovalce, znanje in proizvajalce – skutne njoke Ane Roš, ki se jim bodo kmalu pridružili novi izdelki. V kotičku Slovenske dobrote bodo kupci lahko našli slovensko sadje in zelenjavo, marmelade, moke, namaze, mlečne izdelke, kise, olja, piškote, rezance, suhomesnate izdelke in druge lokalne dobrote. V Tušu poudarjajo, da je pot do trgovskih polic za majhne proizvajalce pogostokrat težavna, zato je takšno sodelovanje za zadruge še toliko pomembnejše.

To pa ni edina novost v ponudbi slovenske hrane, ki jo je Tuš predstavil na dan slovenske hrane. »Na dan slovenske hrane smo našim kupcem v Planetu Tuš Celje in Tuš supermarketu Ljubljana BTC na prav posebnem lokalno obarvanem elementu ponudili nov nabor lokalnih izdelkov,« poudarjajo v Tušu, kjer so nedavno prav tako v nekaterih izbranih trgovinah lokalnim pridelovalcem ponudili tudi brezplačne prodajne stojnice.