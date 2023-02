Turnir v Bolzanu Slovencem, zadel tudi Celjan

Slovenska hokejska reprezentanca je uspešno odigrala pripravljalni turnir v Bolzanu. Varovanci selektorja Matjaža Kopitarja so dobili vse tri tekme – najprej so bili po podaljšku z 1:0 boljši od Italijanov, nato so z 10:0 nadigrali Južnokorejce, za konec pa po kazenskih strelih z 2:1 premagali še tekmece iz Madžarske. Enega od zadetkov proti Južni Koreji je dosegel tudi Celjan Ken Ograjenšek. Priprave na svetovno prvenstvo med elito, ki bo maja v Rigi, bodo Slovenci nadaljevali aprila, ko bodo na vrsti tudi še zadnje posamezne prijateljske tekme. (Jure Mernik)

Oglas