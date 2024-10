TURIZEM V OPLOTNICI Turistični biser Partovec še bolj prijazen obiskovalcem

Prva faza turistične ureditve območja Partovca v občini Oplotnica je končana. Nove pridobitve so namenu predali minuli petek.

Območje naravnega biotopa Partovec, ki je zaščiten kot naravni spomenik, bi lahko bil ena glavnih turističnih znamenitosti občine Oplotnica.

Prve korake v to smer so Oplotničani že naredili pred slabim desetletjem, ko je Občina odkupila tamkajšnjo kočo in pridobila koncesijo za mokrišče, je spomnil župan Oplotnice Matjaž Orter: “To je bil najpomembenjši korak, da se danes sploh lahko pogovarjamo o tej turistični točki v naši občini, kasneje pa smo nadaljevali s projekti za oživitev tega prosotra.”

Kaj so uredili?

Pri ribniku so izgradili makadamsko obračališče za vozila, šest lesenih pomolov za opazovanje ptic in ekosistema, prav tako so zamenjali kritino, fasado in stavbno pohištvo na obstoječem objektu pri ribniku. V naslednjem letu bodo v drugi fazi namestili še informacijske in vstopne table, mize, klopi in lesene ležalnike.

Spomnimo, da so se s projektom ‘Pujte v Oplotn’co! lani prijavili na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter zanj pridobili slabih 62 tisoč evrov. Naložba je v celoti ocenjena na slabih 111 tisočakov, preostanek bo šel iz občinskega proračuna.

Nove vsebine

Arina Pušnik iz TIC Oplotnica že napoveduje nove vsebine, ki jih bo ob koncu projekta ponujalo to območje.

»Poudarek bomo dali naravi, zdravju in naravnim doživetjem, predvsem pa bomo skušali poudariti, da je naša destinacija edinstvena. Pri vsebini bomo vključevali različna društva. Obstoječe prireditve, kot je Jesen v Partovcu v organizaciji Turističnega društva Trta (dogodek bo to soboto, 19. oktobra), bomo nadgrajevali. Skupaj s KUD Oplotnica bomo tam pripravili slikarsko kolonijo.«

Pripravljali bodo razne delavnice, meditacijo, jogo, gozdno kopel in podobne vsebine, pri tem pa skušali vključiti čim več lokalnih ponudnikov. Arina Pušnik pričakuje, da bo območje zanimivo za šolske skupine, načrtujejo tudi postavitev stalne razstave v koči.

Slednjo bi bilo sicer treba obnoviti še znotraj. »To načrtujemo v prihodnjem letu s pomočjo razpisa. Cilj je vzpostaviti informativno točko za podajanje vsebine, med drugim tudi individualnim gostom,« je še dodala Pušnik.

Naravni biotop Partovec

Naravni spomenik Partovec je redek vodni biotop, življenjski prostor vodnih in obvodnih živalskih in rastlinskih vrst. Obsega območje ribnika in pas gozda okoli njega. Zavarovan je z odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti. V 19. stoletju je grof Windischgrätz ogradil del Partovca in odprl park z jeleni. V bližini ribnika je staro napajališče, kjer so se nekdaj ustavljali furmani, da bi napajali svoje konje. V Naravnem spomeniku Partovec najdemo različne rastlinske ter živalske vrste, med drugim eno redkih slovenskih sladkovodnih školjk: potočni stržek, navajajo na spletni strani TD Rogla – Pohorje.

(N. K., Foto: TIC Oplotnica/Foto Brbre)