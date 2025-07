Turizem v destinaciji Celje se krepi tudi v letošnjem letu

Turizem v destinaciji Celje se, po podatkih Nacionalnega informacijskega središča za turizem, krepi tudi v letošnjem letu.

»V destinaciji Celje smo do konca junija 2025 zabeležili 15.000 prihodov turistov, kar je 12 % več v primerjavi z enakim obdobjem lani. 70 % tujih in 30 % domačih gostov je ustvarilo 28.000 nočitev, kar je slabih 10 % več kot v prvih šestih mesecih leta 2024. Največ turistov je iz sosednje Hrvaške, sledijo Avstrijci in Nemci,« je o turističnih tokovih, ki se po novem zbirajo in obdelujejo tudi v okviru Nacionalnega informacijskega središča za turizem, povedala mag. Maja Voglar, direktorica Zavoda CELEIA Celje.

Celje bogatejše tudi za novo 4-zvezdično nastanitev

Poleg tega se destinacija ponaša še z novo butično nastanitvijo s štirimi zvezdicami v starem mestnem jedru, Hišo Barbaro, ter z novim vodstvom Gostilne Koper.

»V Hiši Barbara, ki nosi ime po Barbari Celjski, vizualno podobo pa po grafiki akademskega slikarja Rudija Španzla, gostom ponujamo šest sob in apartma. Ena od sob je prijazna gibalno oviranim. Hiša je zgrajena v obrambni jarek srednjeveškega Celja, z Vodnim stolpom jo povezuje obok. Opremljena je sodobno, a s poudarki, ki opominjajo, da smo na kraju, kjer so ljudje živeli že v 19. stoletju,« pa je o novi nastanitvi zasebnega sektorja v Celju povedala Mateja Pavšer iz podjetja Cona plus. Slednji je tudi lastnik Hiše Barbara.